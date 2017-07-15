15.07.2017 09:57:53

Meteoroloji'den İstanbul'a 'yağmur' uyarısı

İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Çanakkale, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya ile zamanla Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Bilecik, Düzce, Afyon, Denizli, Isparta, Burdur, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Ordu ve Artvin çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklığın ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.



Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Bursa: Parçalı ve az bulutlu 32

İzmir: Az bulutlu ve açık 35

Adana: Parçalı ve az bulutlu 36

Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu 34

Samsun: Parçalı ve zamanla çok bulutlu 26

Trabzon: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Erzurum: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40