31.12.2016 23:49:56

Meteoroloji'den buzlanma ve don uyarısı

Batı Akdeniz'in sahil kesimlerde hafif, iç kesimlerde orta kuvvette, yer yer kuvvetli, buzlanma ve don görüleceği uyarısında bulunuldu.

Ajanslarda yer alan habere göre, Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bugünden başlayarak yarın saat 06.00'ya kadar bölgede hava parçalı bulutlu, Antalya'nın doğu ilçeleri, Göller yöresi yer yer yağışlı geçecek. Yağışların, sahil kesimlerde sağanak, iç kesimlerde kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişikliğin yaşanmayacağı bölgede, rüzgarın kuzey yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Sahil kesimlerde hafif, iç kesimlerde orta kuvvette, yer yer kuvvetli buzlanma ve don olayı görülecek.

Denizlerde ise rüzgarın kuzey ve batı yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esmesi, Antalya Körfezi'nde yer yer sağanağın etkili olması bekleniyor.

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