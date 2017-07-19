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Meteoroloji 10 ili uyardı: Yağış geliyor!
Meteoroloji 10 ili uyardı: Yağış geliyor!
19.07.2017 09:25:46

Meteoroloji 10 ili uyardı: Yağış geliyor!

Meteoroloji Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzeybatı kesimlerini, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Karabük, Kocaeli, Sakarya ve Düzce çevrelerini uyardı: Yağış geliyor!

Son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzeybatı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Zonguldak, Bartın, Kastamonu ve Karabük çevrelerinde kuvvetli, Kocaeli, Sakarya ve Düzce çevrelerinde kuvvetli ve yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden, güneydoğu kesimler ile Akdeniz'in kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege kıyıları ile Orta Karadeniz kıyılarında kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeybatı çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

İzmir: Az bulutlu 32

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Adana: Az bulutlu ve açık 36

Antalya: Az bulutlu ve açık 34

Samsun: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Trabzon: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 33

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41


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