12.07.2017 13:12:56

Mesut'tan Fenerbahçe'ye tranfer jesti!

Arsenal'in yıldız oyuncusu Mesut Özil, Lucas Perez'in transferinde Fenerbahçe'ye yardımcı oluyor.

Fenerbahçe, Arsenal'in İspanyol yıldızı Lucas Perez'in transferinde adım adım sona yaklaşıyor. Sarı-Lacivertliler, daha önce Lucas Perez'in menajeriyle menajeriyle ve Arsenal yönetimiyle birçok kez görüşmüştü.

Sarı-Lacivertli yönetim bu kez İspanyol santrfor ile yüz yüze görüşmeye hazırlanıyor. Arsenal'de kadro dışı kaldığı için Pekin kampına götürülmeyen ve Londra'da tek başına çalışmalarına devam eden Perez ile görüşmek için Fenerbahçe Futbol Takımı'nın İdari Manajeri Hasan Çetinkaya, İngiltere'ye gidiyor.

Burada Perez ile görüşüp kiralık olarak Fenerbahçe'ye gelmesi için ikna etmaye çalışacak. Bu arada Arsenal'in Türk asıllı yıldızı Mesut Özil'in de Perez için yardımcı olduğu da belirtiliyor.

LUCAS PEREZ FENERBAHÇE'Yİ EZBERLEDİ

Mesut Özil'in Lucas Perez'e Fenerbahçe ile ilgili önemli bilgiler verdiği ve İspanyol yıldızın da bundan memnun kaldığı ifade ediliyor. Bu transferi kiralama yoluyla yapmak isteyen Fenerbahçe, amacına ulaşırsa sontrfor mevkisi için çok önemli bir koza sahip olmuş olacak.

2016 yılında Deportivo'dan Arsenal'e transfer olan Lucas Peres, ilk 11'de fazla şans bulamadığı için başka bir kulübe transfer olacak.

KİRALANACAK!

Lucas Perez'in tahmini piyasa değerinin 15 milyon euro civarında olduğu belirtiliyor. Finansal Fair Play kuralları gereği Fenerbahçe bu parayı veremiyor. Ancak kiralama yoluyla sarı-lacivertli formayı giyebilir.