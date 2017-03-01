01.03.2017 19:31:45

Mesut Süre ile Alternatif Sahne'de kahkaha fırtınası esti

Süleymanpaşa Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Alternatif Sahne Günleri, ünlü komedyen Mesut Süre'nin stand-up gösterisi ile devam etti.

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Süleymanpaşa Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Alternatif Sahne Günleri, ünlü komedyen Mesut Süre'nin stand-up gösterisi ile devam etti.Süleymanpaşa Belediyesi'nin Değirmenaltı Mahallesi Ahmet Erensoy Gençlik Merkezi'nde düzenlediği Alternatif Sahne Günlerinde sahne alan Mesut Süre, 2 saatlik performansıyla adeta kahkaha tufanı estirdi. Süre, günlük hayata dair tespitleri ile salonu dolduran kalabalığa unutulmaz bir gece yaşattı. 300'den fazla seyirciyi kahkaha krizine sokan esprileri ardı ardına sıralayan Süre, gecenin sonunda hayranlarıyla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.Süleymanpaşa Belediyesinden yapılan açıklamada, Alternatif Sahne etkinlikleri Mart ayı sonuna kadar devam edeceği belirtilerek, "Birbirinden kaliteli isimleri seyirciyle buluşturacak olan Alternatif Sahne için ücretsiz davetiyeler, Namık Kemal Üniversitesi Müzik, Sinema ve Tiyatro Toplulukları ile Ahmet Erensoy Gençlik Merkezi'nden temin edilebilecek" denildi.