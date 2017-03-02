02.03.2017 23:41:38

'Mesud Barzani 'evet' için çalışıyor'

Sinan Oğan, Barzani'nin Güneydoğu'daki mitinglere çağırılacağını öne sürdü.

TIMETURK|HABER MERKEZİ

MHP'den ihracı istenen Sinan Oğan, KRT canlı yayınında gündeme dair iddialarda bulundu.

Başkanlık sistemi ve Barzani'yle ilgili yaşanan gelişmeleri değerlendiren Oğan, "Doğudaki Kürt oyları için Barzani ile yakınlaşılıyor." dedi.

Oğan'ın iddiaları şöyle;

"Bahçeli'yi trenden indirdiler, Barzani'yi bindirecekler. Sayın Bahçeli de şaşırmış durumda. 'Niye getirdiler Barzani'yi?' diyor. Ben bunu kabul edemiyorum, etmiyorum. Daha önce de Bahçeli "ya Erdoğan ya Perinçek" demişti. Şimdi 'Ya Barzani ya biz' diyor. Sayın Bahçeli'nin kendisini Barzani'ye eşdeğer görmesini, onun muadili görmesini doğrusu yadırgadım. Barzani kimdir ya! 'Ya ben, ya Barzani' diyor. MHP'nin Genel Başkanı kendini Barzani ile kıyaslayamaz.

"BARZANİ, DOĞU VE GÜNEYDOĞUDAKİ MİTİNGLERE ÇAĞRILACAK"

Halk oyunda MHP'ye ihtiyaçları yok. Aslında var. Ama MHP'nin tabanıyla tavanı birbirinden koptu bu süreçte. MHP'nin tavanı orada asılı kaldı. Taban nerede? Ülkücüler 'hayır' diyor. Ülkücülerin 'hayır'dan dönmesi artık mümkün değil. AKP'nin yüzde 50'yi aşması nasıl mümkün olacak? AKP, 2 kesimden oy alarak bunu yapabilir. Ya Ülkücülerden, ki bu mümkün değil. Ya da HDP'lilerden. Ülkücülerden oy alamayacağını gören AKP'nin elinde ne kalıyor. HDP, PKK ve Barzani. AKP'ye bunların içinden en makulü Barzani geldi. Şimdi bayram değil seyran değil. Barzani tamamiyle Doğu ve Güneydoğuda 'evet' için çalışıyor. Ben buradan iddia ediyorum yarın öbür gün doğu ve güneydoğudaki mitinglerine Barzani çağırılacak."