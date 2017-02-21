21.02.2017 21:00:55

Messi, İstanbul'a gelecek

Dünyanın en iyi oyuncusu olarak gösterilen Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi, Podolski'nin ortağı Ümit Akbulut ile anlaşma yapmak için İstanbul'a gelecek.

Barcelona'nın dünyaca ünlü Arjantinli yıldızı Lionel Messi'ye İstanbul yolu göründü.

NİSAN-MAYIS'TA İSTANBUL'DA

Radyospor'a konuk olan Galatasaray'ın Alman panzeri Lukas Podolski'nin ortağı Ümit Akbulut, " Lionel Messi B4L'nin ortağı olmak için Nisan veya Mayıs ayında Messi İstanbul'a gelecek. Şirketimizin ortağı olacak. Kendisiyle anlaşma yaptık. Sadece İstanbul seyahatini organize etmeye çalışıyoruz" dedi.