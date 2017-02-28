28.02.2017 17:41:22

Mesleki Yeterlilik Belgesi teslim töreni gerçekleşti

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iştiraki olan MEYBEM A.Ş. işbirliğiyle gerçekleştirilen 'Mesleki Yeterlilik Belgesi' sınavlarında başarılı olan işçilere sertifikaları dağıtıldı.

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Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iştiraki olan MEYBEM A.Ş. işbirliğiyle gerçekleştirilen "Mesleki Yeterlilik Belgesi" sınavlarında başarılı olan işçilere sertifikaları dağıtıldı.Ticaret ve Sanayi Odası'na talepte bulunan oda üyesi iş yerleri çalışanlarına yönelik 12-13 Aralık 2016 tarihlerinde çelik kaynakçısı ile 19-20 Ocak 2017 tarihlerinde makine bakımcısı, çelik kaynakçı ve metal saç işleme mesleklerinde sınavlar düzenlenmişti. Yazılı test ve iş başında uygulamalı olarak gerçekleştirilen sınavlarda başarılı olan 122 kişinin sertifikaları firma yetkililerine Karabük TSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özcan tarafından TSO'da düzenlenen programla takdim edildi.İş Kur İl Müdürü Coşkun Güven ve TSO Genel Sekreteri Cem Biçen'in de hazır bulunduğu programda konuşan TSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özcan, Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemi hakkında bilgiler vererek, düzenlenen sınavlara 122 kişinin katıldığını söyledi.Özcan, " İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 4 Nisan 2015 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek 6645 sayılı kanun numarası ile yasalaştı. Kanun 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda da önemli değişiklikler yaptı. Kanuna göre; "Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğlerin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda düzenlenen esaslara göre Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamayacaktır. Ulusal Mesleki Yeterlilik Sisteminin kurulmasındaki temel amaç eğitim ile iş yaşamının nitelik talepleri arasında işlevsel bir bağ kurmaktır. Bu sistem Türkiye'nin küresel ekonomide rekabet edebilmesi için ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesini sağlayacaktır.Yine eğitim dünyası da, amaçlarından birisi olan nitelikli iş gücünün yetiştirilmesini sistemin en güçlü yönlerinden birisi, hayat boyu öğrenme anlayışını kabul etmesidir" dedi.Özcan, bu kapsamda Mesleki Yeterlilik belgelendirilmesiyle ilgili KTSO bünyesinde, birim oluşturduklarını da kaydederek, " Bu birimimiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iştiraki ile kurulmuş olan MEYBEM A.Ş. ile üyelerimize hizmet vermektedir. 19-20 Ocak 2017 odamıza kayıtlı 7 firmadan toplamda 71 çalışanın katıldığı, makine bakımcısı (seviye 4), çelik kaynakçı (seviye 3), metal saç işleme (seviye 3), 12-13 Aralık 2016 tarihleri arasında da odamıza kayıtlı 7 firmadan toplamda 51 çalışanın katıldığı, çelik kaynakçısı (Seviye 3) sınavı yapıldı. Toplamda 122 kişi yazılı ve uygulamalı sınava katılmıştır. 09-12 Mart 2017 tarihleri arasında makine bakımcı, çelik kaynakçısı, CNC programcısı, panel kalıpçı, betonnarmen demircisi ve inşaat işçisi, sınavları yapılacaktır. Mesleki Yeterlilik Belgeli kişileri istihdam eden işverenlerin 48 aya kadar 'İşveren Prim Desteği' devlet tarafından karşılanacaktır. Belgelendirmesi yapılmayan her bir çalışan için aylık 500 lira idari para cezası uygulanacaktır. MYK belgelendirmesi zorunlu 48 meslek dalı için firmalarımızın talebine istinaden yeterlilik sınavları odamız tarafından yapılmaya devam edecektir.