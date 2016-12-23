23.12.2016 14:31:42

'Mesleki Eğitim ve İstihdam Seferberliği Protokolü İstihdama Katkı Sağlayacak'

İşgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünün yetiştirilmesine yardımcı olmak amacıyla Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında imzalanan 'Mesleki Eğitim ve İstihdam Seferberliği Protokolü' hakkında üyelerimize bilgi verildi.

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İşgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünün yetiştirilmesine yardımcı olmak amacıyla Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında imzalanan "Mesleki Eğitim ve İstihdam Seferberliği Protokolü" hakkında üyelerimize bilgi verildi.Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) toplantı salonunda düzenlenen programda, İŞKUR İş ve Meslek Danışmanları tarafından iki kurum arasında düzenlenen protokol hakkında sanayicilere kapsamlı bilgiler verdi.Uzmanlar bu protokol ile; işgücü piyasasının talep ettiği niteliklerde işgücü temin edilmesine yardımcı olmak için iş arayanlara yönelik danışmanlık hizmetleri sunulması, işverenlerin stajyer ihtiyaçlarının karşılanması, mesleki yeterlilik belgesi olmayan çalışanlara yönelik kurs ihtiyaçlarının karşılanması ile mesleki eğitim ve tecrübe kazandırılma çalışmaları yapılması ve nihayetinde iş arayanların istihdam edilmelerinin ve işverenlerin ihtiyaç duydukları nitelikli işgücünün temin edilmesinin sağlanmasının amaçlandığını söyledi.Konu hakkında açıklama yapan KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, protokolün sağlıklı yürüyebilmesi için KAYSO olarak ellerinden gelen gayreti göstermeye ve sanayicileri bilinçlendirmeye gayret ettiklerini belirterek, "İŞKUR ile TOBB arasında imzalanan "Mesleki Eğitim ve İstihdam Seferberliği Protokolü" ile hem nitelikli eleman yetiştirmiş hem de iş arayanları meslek sahibi yapmış olacağız. Bu vesile ile de istihdama ciddi manada katkı sağlanmış olacak" dedi.