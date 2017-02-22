22.02.2017 11:26:31

Meslek lisesi güreş müsabakalarında 3 altın, 3 gümüş, 6 bronz madalya kazandı

Ulukışla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Niğde'de düzenlenen güreş turnuvasında 3 altın, 3 gümüş, 6 bronz madalya kazandı.

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Ulukışla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Niğde'de düzenlenen güreş turnuvasında 3 altın, 3 gümüş, 6 bronz madalya kazandı.Niğde'de gençler A kategorisinde düzenlene güreş turnuvasında Ulukışla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri müsabakalarda 3 altın, 3 gümüş, 6 bronz madalya kazanarak il ikincisi oldular. Müsabakalarda derece yapan 3 öğrenci, bölge müsabakalarına gitmeye hak kazandı.Okul müdürü Ceyhan Bayındır, müsabakalardaki başarılarından dolayı Beden Eğitimi Öğretmeni Emrullah Ünal'ı ve öğrencilerini tebrik etti.