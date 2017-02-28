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MESKİ, abonelik koşullarını kolaylaştırdı
28.02.2017 16:27:13

MESKİ, abonelik koşullarını kolaylaştırdı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, yapı ruhsatı bulunan ancak yapı kullanma izni alınamayan binalarda oturan vatandaşların abone olma koşullarına kolaylık getirdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, yapı ruhsatı bulunan ancak yapı kullanma izni alınamayan binalarda oturan vatandaşların abone olma koşullarına kolaylık getirdi.

MESKİ'den yapılan yazılı açıklamada, su abonesi olamayan vatandaşların aboneliklerinin sağlanabilmesi amacıyla Abone İşleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda Tarifeler Yönetmeliği'nin güncellendiği, vatandaşların abone olma koşullarını kolaylaştırıcı hükümler de eklenerek revize edildiği bildirildi. Tarifeler Yönetmeliği'nin, Sayıştay Başkanlığından uygun görüş alınarak, 13 Ocak 2017 tarihinde alınan Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile kabul edilmesinin ardından yürürlüğe girdiği belirtilen açıklamada, yönetmeliğe göre, yapı ruhsatı bulunup da yapı kullanma izni alınmayan, ancak elektrik, doğalgaz ve telefon gibi kamu hizmetlerinin en az birinden yararlandığının ispat edilmesi koşuluyla geçici abonelik verileceği kaydedildi.

Açıklamada, "Yapı kullanma izni için ilgili kurum tarafından izin verilmeme nedeninin sigorta prim veya vergi borçlarından kaynaklanması halinde tüm bağımsız bölümlere; binanın tamamından kaynaklanmayıp, binanın taşıyıcı unsurlarını etkilemeyen ve teknik açıdan tamamında oturulmasında sakınca olmadığının belgelenmesi şartıyla yapı ruhsatına uygun bağımsız bölümlerine; binanın oturulan bölümleriyle ilgili olmayıp çevre düzenlemesi gibi eksikliklerden kaynaklanması halinde tüm bağımsız bölümlere Yapı Kullanma İzni Belgesi alınıncaya kadar geçici olarak, kullanım türüne göre abonelik yapılması hükümlerine istinaden vatandaşlara tebligat ile bilgilendirme çalışmalarına başlanmıştır" denildi.

Abone İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından ilçe şube müdürlükleri abonelik işlemlerinde uygulamada birlik ve işlerin yönetmelik hükümlerine uygun yapılmasının sağlanması amacıyla eğitim programı hazırlandığı ifade edilen açıklamada, bu çerçevede İşletmeler Daire Başkanlığı çalışanlarına, ilçelerde eğitimler verildiği bildirildi.
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