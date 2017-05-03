04.05.2017 03:01:54

Meşhur Bodrum geceleri başladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde üniversite şenlikleri ile birlikte gece eğlenceleri de başladı.

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde üniversite şenlikleri ile birlikte gece eğlenceleri de başladı.Dünyaca ünlü meşhur Gümbet Barlar Sokağında hareketlilik üniversite şenlikleri ile başladı. Binlerce üniversiteli clup'lere akın ederek doyasıya eğlendi. Türkiye'nin en ünlü mekanı olan Pasha clup açılışı ile başlayan gecelerde üniversite öğrenciler eğlence mekanına akın etti. 4 Mayıs ile 30 Mayıs arasında 30 bin öğrenicinin şenlikler kapsamında Bodrum'a geleceği öğrenildi. İlk öğrenci kafilesi dün ilçeye geldi. Yaklaşık 10 bin öğrencinin geldiği ilçede hareketlilik yaşandı. Çeşitli üniversite guruplarının geldiği Gümbet de, gece hayatı da renklendi. Bodrum'un en ünlü mekanlarından biri olan Pasha Kulüpte öğrencilerin gelmesiyle birlikte kapılarını yaz sezonuna açtı. Yaklaşın bin 500 kişinin geldiği eğlence kulübünde öğrenciler bir an olsun yerinde durmadı. Partilerin ünlü ismi DJ Mali coşan öğrenciler sabah saatlerine kadar eğlendi. Eğlence mekanlarından çıkan bazı öğrencilerin ise dünyaca ünlü Gümbet barlar sokağında gezerek vakit geçirdiği gözlendi.Clup işletmecisi Levent Akbulut ise Yaz boyunca bir çok ünlü ismi ağırlayacaklarını belirterek "Bu yaz çok umutluyuz. Sezon çok iyi geçecek. Biz bugün kulübümüzün açılışını yaptık. Çok güzel bir açılış oldu. yaz boyunca eğlence sektöründeki yerimizi alarak çok iyi bir sezon geçeceğini düşünüyoruz inşallah" dedi.Serdar Ortaç, Hande Yener, Gülşen, Yıldız Tilbe, Fatih Ürek ve Pascal Nouma gibi birçok ünlü isimde Pasha clup da sahne alacağı öğrenildi.