14.07.2017 16:00:31

Mescid-i Aksa'ya girmek isteyen Filistinliler darp edildi

İsrail hükümetinin Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılınmasını yasaklamasına tepki göstererek camiye girmek isteyen Filistinliler polis tarafından darp edildi.

İsrail güvenlik güçleri, Mescid-i Aksa'nın Bab El Amud bölgesinde ambulans personeline ve basın mensuplarına saldırdı. İsrail polisi Mescid-i Aksa'da görevli din adamlarını gözaltına alarak polis merkezlerine götürdü.



FİLİSTİNLİLER CUMA NAMAZINI SOKAKLARDA KILDI



Binlerce Kudüslü Müslüman, Mescid-i Aksaya alınmamaları üzerine Kudüs'ün Selahaddin Çaddesinde cuma namazı kıldı. Filistin Hükumeti, Mescid-i Aksa Camiinin ibadete kapatılması ve bölgenin güvenlik alanı ilan edilerek müslümanların girmesinin engellenmesini kınayan bir açıklama yaptı.



Mescid-i Aksa'da İsrail'in Kudüs'ü işgal tarihi olan 1967'den beri ilk defa cuma namazı kılınmadı.



İsrail hükümeti, bu sabah Kudüs'de çıkan çatışmada iki İsrail polisinin yaralanması ve üç Filistinlinin Mescid-i Aksa'da vurulması üzerine bugün Mescid-i Aksa'yı cuma namazına kapatma kararı aldı. Yaralanan İsrail güvenlik güçlerinden iki polisin daha sonra hayatını kaybettiği bildirildi.