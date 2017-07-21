21.07.2017 12:11:40

Mescid-i Aksa'daki çatışmada bir Türk yaralandı

Mescid-i Aksa'da dün gece İsrail polisinin nöbet tutan müslümanları uzaklaştırmak için plastik mermilerle açtığı ateş sonucu bir Türk yaralandı.

Mescid-i Aksa'nin Esbat kapısında nöbet tutan bir Türk vatandaşı, İsrail polisinin müslümanlara uyguladığı şiddeti anlattı. Gömleğinin yakasında kan lekesi bulunan Türk turist, İsrail güvenlik güçlerinin plastik mermiyle bir Türk vatandaşını yaraladığını ve onu hastaneye götürdüklerini söyledi.



İsrail güvenlik güçlerinin plastik mermi kullanarak açtıkları ateş sonucu 22 kişinin yaralandığı belirtildi.



Mescid-i Aksa'nın ibadete kapatılması ve yalnızca elektronik detektörlerin konulduğu kapıdan girmelerinin şart koşulmasını protesto etmek için dünyanın çeşitli ülkelerinden Kudüs'e gelen müslümanlar Filistinlilerin direnişine destek verdi. Müslümanlar, İsrail güvenlik güçlerinin ibadeti engelleme haklarının bulunmadığını buna direneceklerini vurguladı.



İSRAİL 50 YAŞ ALTI MÜSLÜMANLARIN KUDÜS'E GİRİŞİNİ YASAKLADI



Mescid-i Aksa'da yapılması beklenen büyük protesto yürüyüşünden hemen önce İsrail polisi 50 yaş altındaki Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girişlerine izin vermeyeceğini açıkladı.



Filistinli Müslümanlar Mescid-i Aksa'ya giriş için uygulanan sıkı güvenlik tedbirlerini protesto etmek için yeni gösteriler planladı.



İsrail polisi, 50 yaş altı erkeklerin Eski Kudüs'e girişlerine izin verilmeyeceğini, kadınlar için herhangi bir kısıtlamanın söz konusu olmadığını açıkladı.



Bu sabah polis Mescid-i Aksa etrafında güvenlik tedbirlerini artırdı. Mescid-i Aksa'nın dışında Filistinliler ile İsrail güvenlik güçleri arasında çatışmalar çıktı. Çok sayıda Filistinli yaralandı.



İsrail güvenlik kabinesi, Mescid-i Aksa'nın kapılarına kurulan elektronik metal detektörlerinin ne zaman kaldırılacağına kendilerinin karar vereceğini söyledi.



İLERİ GELEN 10 FİLİSTİNLİ AKTİVİST TUTUKLANDI



Filistinli bir Avukat grubu Kudüs'te ileri gelen 10 aktivistin tutuklandığını açıkladı. Filistin Mahkumlar Kulübü, Fetih Partisinin Kudüs Başkanı Hatem Abdul Kadir'in de tutuklananlar arasında olduğu açıkladı.



Filistinli Hamas ve Müslüman liderleri İsrail'in Mescid-i Aksa'daki uygulamalarını protesto etmek için cuma günü dünya genelinde bütün müslümanlara toplu gösteri çağrısı yaptı. Hamas Lideri İsmail Haniya Mescid-i Aksa'nın kırmızı çizgileri olduğunu belirterek, bu çizgiyi geçmemeleri konusunda İsrail'i uyardı. İsmail Haniya,"Düşmana diyoruz ki kutsal mekanları Kudüs halkına kapatarak Müslümanların topluca cezalandırılmasına müsamaha edilemez" dedi.

"Kudüs'e destek için bütün müslümanlar dayanışma içinde olsun"



Milletlerarası Müslüman Alimler Birliği bütün müslümanlara bir çağrıda bulunarak, bugünkü Öfke gününde Müslümanların dayanışma içinde olmasını istedi.



İSRAİL GÜVENLİK GÜÇLERİ KONTROL NOKTALARINI ARTIRDI



İsrail güvenlik kuvvetleri sık aralıklarla kurdukları kontrol noktalarında Batı Şeria'dan Kudüs'e giden Müslümanları taşıyan otobüsleri durdurdu.



Filistin Devlet Başkanı Abbas, Mescid-i Aksa'nın Müslümanların girişine kapatılmasının yol açtığı gerilim sebebiyle Çin'e yapacağı ziyareti iptal etti. Abbas, Milletlerarası topluluğu bu duruma müdahale etmeye çağırdı.