Mescid-i Aksa çağrısı: İsrail, Kudüs'ü başkent ilan ediyor!
İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, İsrail'in Kudüs'ü başkent ilan ediyor olduğunu, bunun için Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırıları fazlalaştırdığını ve dünyadaki tepkileri ölçtüğünü belirterek, 'Bizim sessizliğimiz Mescid-i Aksa'nın yıkılması, Kudüs'ün kaybedilmesi, Filistinli çocukların öldürülmesi, Filistinli kadınların yerlerde sürüklenmesi demektir. Buna karşı koymak için Cuma günü tüm Türkiye'yi Cuma namazından sonra Mescid-i Aksa için eylemlere davet ediyoruz' dedi.