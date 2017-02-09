09.02.2017 09:54:41

Merve Kaya Anka'nın desteğiyle Avrupa Şampiyonluğu yolunda

Antalya Belek'te 11-14 Şubat 2017 tarihleri arasında gençler kategorisinde düzenlenecek olan Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvasında Özel Gaziantep Anka Hastanesinin desteğiyle Gaziantep ve Türkiye'yi temsil edecek olan Merve Kaya, hazırlıklarını Kamil Ocak Spor Salonunda tamamladı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Antalya Belek'te 11-14 Şubat 2017 tarihleri arasında gençler kategorisinde düzenlenecek olan Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvasında Özel Gaziantep Anka Hastanesinin desteğiyle Gaziantep ve Türkiye'yi temsil edecek olan Merve Kaya, hazırlıklarını Kamil Ocak Spor Salonunda tamamladı.Tekvando sporu ile uğraşan ve 7 yıldır aldığı derecelerle dikkatleri çeken Merve Kaya, sponsor bulamadığı için Avrupa Şampiyonası'na katılamamanın üzüntüsünü yaşıyordu. Başarılı sporcunun önündeki tek engel, Özel Gaziantep Anka Hastanesi sayesinde ortadan kalktı. Tüm masrafları Özel Gaziantep Anka Hastanesi tarafından karşılanacak olan Merve, şimdi Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'na odaklandı. Kamil Ocak Spor Salonunda yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan genç tekvandocunun moral ve motivasyonu yüksek.Ankanın desteğiyle 2023 Olimpiyatlarını hedefliyorumTurnuva öncesi hazırlık maçları yaparak eksikliklerini tamamlayan Merve Kaya, kendisine destek olan Özel Gaziantep Anka Hastanesi'ne ve Yönetim Kurulu Başkanı Abidin Kaplan'a teşekkür ederek, bu destekle şampiyonada Gaziantep'i ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağını söyledi. Başarılı tekvandocu Merve Kaya,"Gaziantep'te yapılan seçmelerde hep birinci oluyordum. Türkiye Şampiyonalarına gidebiliyordum, fakat Avrupa benim için hayaldi. Masraflarımı karşılayamıyordum. Özel Gaziantep Anka Hastanesi yöneticileri hayallerimi gerçekleştirmem için bana büyük bir imkan sundu. Ben de, bu destekle ilk kez katılacağım böylesine büyük bir organizasyondan madalya ile dönüp, ülkemi gururlandırmak istiyorum "dediMerve Kaya, bunun ardından önce Türkiye Ümitler ve Gençler Şampiyonasında dereceye girip Dünya Şampiyonası'na katılmak istediğini, ardından da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonalarına katılıp, 2023 Olimpiyatları için puan toplamayı hedeflediğini dile getirdiAnka Hastanesi spora ve sporcuya önem veriyorGenç tekvandocuyu turnuvaya hazırlayan antrenörü Cuma Tabur ise, 2 aydır sıkı bir çalışma içerisinde olduklarını belirterek," Merve'nin performansı çok iyi ve motivasyonu yüksek. Turnuvadan altın madalya ile döneceğine inanıyorum. Merve gelecek vaat eden bir sporcu. Ona inanıp sponsorluk desteği veren Özel Gaziantep Anka Hastanesi'ne, Yönetim Kurulu Başkanı Abidin Kaplan'a teşekkür ediyorum. Böylesi yetenekler daha çok desteklenmeli" diye konuştu.Bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası 5 gün sürecek.Büyükler, gençler, yıldızlar ile poomse kategorilerinde yapılacak olan 4. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'na yaklaşık 60 ülkeden 2000 dolayında sporcunun katılması bekleniyor.