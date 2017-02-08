08.02.2017 15:34:22

Merve Kavakçı'nın eşi Cihangir İslam da ihraç edildi

Merve Kavakçı'nın eşi Profesör Cihangir İslam da yayınlanan son KHK ile ihraç edildi.

Kafkas Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve eski vekil Merve Kavakçı'nın eşi Profesör Cihangir İslam da son KHK ile ihraç edildi. İslam Twitter hesabından ihraç edildiğini açıkladı.

İMZASINI GERİ ÇEKMEDİ!

Prof. Cihangir İslam, başörtülü ilk milletvekili olarak Fazilet Partisi'nden Meclis'e giren Merve Kavakçı'nın da eşi. İslam ve Kavakçı 2010 yılında dünyaevine girmişti.

Merve Kavakçı'nın kardeşi Ravza Kavakçı, halen AK Parti milletvekili olarak TBMM'de görev yapıyor. İslam aynı zamanda AKP'li bir vekilin de eniştesi durumunda. Cihangir İslam aynı zamanda eski Aile Bakanı AK Partili Ayşenur İslam'ın da kayınbiraderi.

Twitter hesabından ihraç edildiğini duyuran İslam, "Prof. Dr. Nazır Cihangir İSLAM'ın görevine 686 Numaralı KHK ile son verilmiştir.​" mesajını yazdı.

İslam, ikinci akademisyenler bildirisine de imza attığını ve soruşturmaya rağmen bu imzasını çekmediğini de mesajına ekledi.

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