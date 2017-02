06.02.2017 14:54:27

Mersinli balıkçılardan ilginç referandum halk yoklaması

Mersinli balıkçılar, yakaladıkları köpek balıklarının üzerine 'evet mi', 'hayır mı' yazarak, ilginç bir kampanya başlattılar. Balıkların üzerindeki yazıları gören vatandaşlar şaşırırken, referandumda verecekleri oylar soruluyor. Mersin Balıkçılar Derneği Başkanı Faruk Polat, "Her şey sandıkta belli olur ama şu anda halkın 'evet'i yüksek" dedi.Mersinli balıkçılar ilginç bir kampanya başlattı. Nisan ayında yapılması beklenen referandumla ilgili 'evet mi', 'hayır mı' halk yoklaması başlatıldı. Tuttukları köpek balıklarının üzerine 'evet mi', 'hayır mı' yazan balıkçılar, balık pazarından geçen vatandaşların ilgisini çekiyor. Yazıyı gören vatandaşlar önce şaşırırken, ilginç görüntü karşısında tebessüm ediyorlar. Balıklar üzerindeki yazıyı gören vatandaşlara referandumdaki oyları da sorulurken, balıkçılar şu anda 'evet'in ağırlıklı olduğunu söylüyor."Her şey sandıkta belli olur ama şu anda halkın 'evet'i yüksek"Başlattıkları kampanyayla ilgili açıklamalarda bulunan Mersin Balıkçılar Derneği Başkanı Faruk Polat, mahalle analizleri için 'evet mi', 'hayır mı' kampanyası başlattıklarını belirterek, "Şu anda evet ileride gidiyor. Gelişmeler neyi gösterecek bilemiyoruz. Tabi her şey sandıkta belli olur. Şu anda halkın 'evet'i yüksek. Zaten bu tuttuğumuz köpek balıklarını kanser hastalarımıza dağıtacağız. O esnada vatandaşlarımızdan bir bilgi edinme amaçlı böyle bir uygulamaya geçtik. 'Evet' şu anda önde ve önümüzdeki günlerde nasıl gideceğini göreceğiz. Her şeyin hayırlısını diliyoruz. Türkiye vatandaşlarının geleceği, Türkiye'mizin en güzel günleri için artık vatandaşlarımız karar verecek" diye konuştu."Balıklarımız taze ve ucuz"Balık fiyatlarıyla ilgili de konuşan Polat, "Havalarımız düzeldi. Çeşitlerimiz bol, fiyatlarımız gayet ucuz. Kefal 8-20 lira. Çupra 15-30 arası. Sardalye 4-5 lira. Hamsi 10-12 lira. Barbunyamız 15-25 arası değişiyor. Tabi bu fiyatlar boyutlara göre değişiyor. Vatandaşlarımıza haftada en az bir balık yemelerini tavsiye ediyoruz. Vatandaşlarımızın balık pazarına bekliyoruz. Dereyi dereciden, balığı balıkçıdan almak gerekiyor. Şu an denizlerimizden çıkan balık iyi. Herhangi bir sıkıntımız yok" şeklinde konuştu.