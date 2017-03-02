03.03.2017 08:04:35

Mersin Üniversitesinde de eğitime ara verildi

Şiddetli yağış nedeniyle ilk ve orta dereceli okulların ardından Mersin Üniversitesinin de bugün tatil edilmesi kararlaştırıldı

Mersin'de dün akşamdan bu yana devam eden şiddetli yağış nedeniyle Mersin Üniversitesinde de eğitime bugün ara verildi.

Rektörlük tarafından üniversitenin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava şartları nedeniyle 3 Mart Cuma günü eğitim-öğretime 1 gün ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Şiddetli yağış nedeniyle il merkezi ve tüm ilçelerde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bugün ara verildiği duyurulmuştu.