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'Mersin Şehir Hastanesi ayarında hastane Avrupa'da yok'
29.01.2017 13:56:59

'Mersin Şehir Hastanesi ayarında hastane Avrupa'da yok'

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, 'Mersin Şehir Hastanesinin ayarında bir hastaneyi bugün Avrupa'da bulamazsınız' dedi

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, "Mersin Şehir Hastanesinin ayarında bir hastaneyi bugün Avrupa'da bulamazsınız" dedi.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ ile Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, 3 Şubat 2017 Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım tarafından açılışı yapılacak Mersin Şehir Hastanesinde son incelemeleri yapmak üzere Mersin'e geldi. Bakan Akdağ ve Bakan Elvan, ilk olarak Mersin Valisi Özdemir Çakacak'ı ziyaret etti. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ve AK Parti Mersin milletvekillerinin de eşlik ettiği iki bakan, Valilik Şeref Defteri'ni imzalamalarının ardından Valilik makamında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Akdağ, Mersin'i öteden bu yana çok sevdiklerini, ancak Mersin Şehir Hastanesinin açılmasının ardından Mersin'e daha sık geleceklerini söyledi. Mersin Şehir Hastanesinin geldiği son noktayı görmek için bugün Mersin'e geldiklerini belirten Bakan Akdağ, 3 Şubat 2017 Cuma günü saat 14.30'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'ın Türkiye'nin ilk şehir hastanesinin resmi açılışını yapacaklarını bildirdi. "Bu gerçekten bizim için heyecan verici" diyen Akdağ, şehir hastanelerinin sadece mükemmel binalar, yüksek teknolojik imkanlar ve bu imkanlarla verilecek üst seviyede sağlık hizmetleri, konforlu bakım olmadığını, şehir hastanelerinin aynı zamanda bir zihniyet değişimi olduğunu vurguladı.

"MERSİN ŞEHİR HASTANESİ AYARINDA BİR HASTANEYİ BUGÜN AVRUPA'DA BULAMAZSANIZ"

Sağlıkta Dönüşüm Programı'nın ikinci fazının hastanecilikteki yeni adının şehir hastaneleri dönemi olduğunu ifade eden Akdağ, "Ben çok iddialı olmayı sevmiyorum ama şunu rahatça söyleyebilirim; Mersin Şehir Hastanesinin ayarında bir hastaneyi bugün Avrupa'da bulamazsanız. Belki Amerika'da benzeri hastaneler var. Böylesine bir zihniyetle, böylesine bir yaklaşımla bu hastaneleri inşa ettik, inşa etmeye devam edeceğiz. İçinde bulunduğumuz sene Allah nasip ederse 6 ile 8 hastaneyi hizmete sokacağız. Mersin'in peşine Yozgat'ı, onun peşine Isparta'yı, yıl sonuna doğru ilgili firma yetiştirebilirse Ankara Bilkent'teki hastaneyi hizmete koyacağız. Hepimize layık olan da budur. Bu millet gerçekten her fırsatta, hele hele 15 Temmuz'da şunu gösterdi; bizler milletimiz için ne kadar hizmet etsek, ne kadar milletimizin rahatını, huzurunu üstün bir seviyeye çıkarmaya gayret etsek azdır. Buna devam edeceğiz" diye konuştu.

"REFERANDUMDA MİLLETİMİZİN FERASETİNE GÜVENİYORUZ"

Önümüzdeki Nisan ayında Anayasa referandumu yapılacağını anımsatan Akdağ, "Burada da milletimizin ferasetine güveniyoruz. Ne zaman ihtiyaç olduysa, ne zaman güçlü bir Türkiye için, istikrar için ne zaman bu milletin bekası için, geleceği için ihtiyaç olduysa millet saf tuttu, omuz omuza verdi. Allah'ın izniyle inşallah Nisan referandumunda bunu yaşayacağız hep birlikte" ifadelerini kullandı.

Başta Kalkınma Bakanı Elvan olmak üzere Mersin Şehir Hastanesi projesinde emeği geçen herkese teşekkür eden Akdağ, herkesin bu mükemmel eserde emeği ve hakkı olduğunu vurguladı. "Bir arı gibi çalışılıyor" diyen Akdağ, son birkaç aydır müthiş bir çalışma temposunda olduklarını belirtti. El birliği olmasa, herkes birlikte gönlünü bu meseleye koymasa bu büyük eseri bu kadar kısa zamanda tamamlayamayacaklarının altını çizen Bakan Akdağ, şöyle devam etti:

"Dünyadaki örneklerine baktığımızda da o kadar süratle böyle büyük bir eserin bitirildiği örnekler son derece az. Bu kadar kısa sürede böyle bir hastaneyi tamamlamak ve vatandaşın hizmetine sunmak, öyle her ülkenin başarabileceği bir iş değil. Bu ancak Türkiye Cumhuriyeti'nin, sağlıkta büyük bir muvaffakıyet yakalamış bir ülkenin işidir. Allah'a şükür biz de bunu gerçekleştiriyoruz. Düşünün, 370 bin metrekare kapalı alanı olan çok kompleks bir bina inşa ediyorsunuz. Hastaneler öyle sadece duvarlarını örmekle, içine cihaz koymakla hastane olmuyor. Her bir odasının, ameliyathanesinin, yoğun bakım odasının özel uzmanlarca incelenip tıbbi açıdan hizmet verebilir kaydı alması gerekiyor. 2013'ün sonunda temel atmışız burada, yani 3 sene içinde bitirmişiz. Üç sene içerisinde biz böylesine büyük bir eseri Mersinimizin ve bütün bölgenin hizmetine takdim edecek olmaktan iftihar ediyoruz. 3 Şubat Cuma günü Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbakanımız teşrif edecekler ve biz hastanemizi Mersin'de bölgenin hizmetine sunmuş olacağız."

"AVRUPA'DAKİ 53 ÜLKE İÇERİSİNDE DOKTOR SAYISI NÜFUSUNA GÖRE EN GERİDE OLAN ÜLKEYİZ"

Bakan Akdağ, bir gazetecinin Türkiye'nin Avrupa Birliği ülkeleri içinde en az doktor yetiştiren ülkelerden biri olarak görüldüğünü belirterek, bu açığın kapatılması için çalışma olup olmadığını sorması üzerine ise, "Dünya Sağlık Örgütünün 53 ülkesi var Avrupa bölgesinde. Bu 53 ülke içerisinde doktor sayısı nüfusuna göre en geride olan ülke biziz. Bir tek Bosna-Hersek'te bizden daha az doktor var. Yani 52. sıradayız. Tıp fakültelerimize yılda 4 bin 500 öğrenci alınıyordu AK Parti olarak iktidar olduğumuz zaman. Bunun kavgasını çok verdik. Bu sayının artırılması hususunda ben şahsen kavgasını çok verdim. Buna ciddi bir direnç vardı, bu fikrin yanına bile yaklaşılmıyordu bir zamanlar. Şimdi tıp fakültelerimize yılda 12 bin öğrenci alınıyor. Yani 4 bin 500'den 12 bine çıkışı düşünün, bu sayı bize inşallah 2023'lere kadar ihtiyacımız olan doktor sayısına büyük ölçüde ulaşmamızı sağlayacak. En dipten başladık, belli bir atılım içerisindeyiz" dedi.

(Hüseyin Kar - Kıymet Gökçe / İHA)

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