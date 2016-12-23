23.12.2016 09:06:53

Mersin'in 6 ilçesinde elektrik kesintisi

Mersin'in Toroslar, Yenişehir, Tarsus, Silifke, Akdeniz ve Erdemli ilçelerinde pazar günü elektrik kesintisi uygulanacak.

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Mersin'in Toroslar, Yenişehir, Tarsus, Silifke, Akdeniz ve Erdemli ilçelerinde pazar günü elektrik kesintisi uygulanacak.Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 25 Aralık Pazar günü, Mersin'in Erdemli İlçesi Limonlu Mahallesi 01:00-3:00 saatleri arasında, Alata Mahallesi Necip Fazıl Caddesi, Şehit Yüksel Ulak Caddesi, Menekşe Caddesi, Mevlana Caddesi ve Mimar Sinan Caddesi ile Kardelen sokak 09:00-13:00 saatleri arasında, Akdeniz İlçesi Turgutreis Mahallesi, Barış Mahallesi ve Bahçe Mahallesi 08:00-18:00 saatleri arasında, Çilek Mahallesi 6367, 6384, 6363, 6390 ve 63188 sokaklar 09:00-17:00 saatleri arasında, Silifke İlçesi Çamlıca Mahallesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektriksiz kalacak.Toroslar İlçesi Alsancak Mahallesi'ne 08:00-18:00 saatleri arasında, Karaisalı Mahallesi'ne 09:00-17:00 saatleri arasında, Yalınayak Mahallesi Çiftçiler Caddesi ile 102331, 102314, 102345, 102347, 102339, 102308, 102322, 102368 ve 102335 sokaklara 09:00-17:00 saatleri arasında, Yalınayak Mahallesi Çiftçiler Caddesi, Çiftçiler Mahallesi 103001 Sokak, Bahçeciler Mahallesi 104073 ve 104075 sokaklara 09:00-17:00 saatleri arasında, Palmiye Mahallesi, Pirireis Mahallesi, Hürriyet Mahallesi ve Cumhuriyet Mahallesi'ne 08:00-18:00 saatleri arasında, Çavak Mahallesi, Emirler Mahallesi, İnsu Mahallesi ve Kocahamzalı Mahallesi'ne 09:00-17:00 saatleri arasında enerji verilemeyecek.Tarsus İlçesi Yenice Mahallesi, Arıklı Mahallesi, Günyurdu Mahallesi, Avadan Mahallesi, Özlüce Mahallesi, Topçu Mahallesi, Tepeçaylak Mahallesi ve Kütüklü Mahallesi'nde 09:00-12:00 saatleri arasında, Reşadiye Mahallesi, Tekke Mahallesi, Fatih Mahallesi, Şehitkerim Mahallesi, Gözlükule Mahallesi, Duatepe Mahallesi ve Cumhuriyet Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi, Türkistan Caddesi, Sayman Caddesi ile 907 Sokak, 909 Sokak, 911 Sokak, 913 Sokak ve 932 sokaklarda 09:00-17:00 saatleri arasında, Fevzi Çakmak Mahallesi, 82 Evler Mahallesi Adana Bulvarı, 3111 Sokak, 3122 Sokak, Çağlayan Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi, Çağlayan Caddesi, 1005 Sokak, 1001 Sokak ve 1026 sokaklarda 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.