04.02.2017 14:25:52

Mersin'in 4. Kar Festivali renkli başladı

Forum Mersin Alışveriş Merkezi (AVM), kentin 4. 'Kar Festivali'ni düzenledi. Özel kar makinesi ile kar yağdırılan festivalde, 7'den 70'e herkes çocuklar gibi eğlendi.

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Forum Mersin Alışveriş Merkezi (AVM), kentin 4. 'Kar Festivali'ni düzenledi. Özel kar makinesi ile kar yağdırılan festivalde, 7'den 70'e herkes çocuklar gibi eğlendi.Forum Atıf Yılmaz Meydanı'nda düzenlenen Kar Festivali'ne Mersinliler yoğun ilgi gösterdi. Toroslar'dan getirilen 11 tır kar meydana dökülürken, festival renkli başladı. Ziyaretçilerin keyifli vakit geçirdiği festivalde Mersinlilerin birçoğu ilk kez böyle bir deneyimle karşılaşırken, etkinlikte 7'den 70'e herkes çocuklar gibi eğlendi.Özel bir makinenin kar yağdırdığı festival alanında kar keyfini yaşayan Mersinliler, unutulmaz dakikalar yaşadı. Özellikle küçük çocukların birbirleriyle karın üzerinde oynaması renkli görüntüler oluşturdu. Bazı çocukların ise kendisine atılan kar toplarından dolayı ağladığı görüldü. Ayrıca engelli bir çocuğun kar üzerinde ailesi ile kar topu oynaması görenleri mutlu etti. Festivalde kayma ve labut vurma yarışması da yapıldı.Etkinlik kapsamında ziyaretçiler #forummersindekarvar hashtagi ile instagramda paylaştıkları fotoğraflarını magnete dönüştürerek, bugünü ölümsüzleştirdiler. Özel kurulan greenbox stüdyosunda snowboardçu görüntüsüne bürünme fırsatı da yakalayan çocuklar, eğlence ve aksiyonun tadını çıkardı. Gün boyunca devam eden etkinliklerde karnaval korteji, hip hop dans gösterisi, akrobatik dans şov ve ateş gösterisi ile unutulmaz anlar yaşandı.Çocuklar ise çok eğlenceli bir festival olduğunu söyleyerek, "Kar çok güzel ve oynaması eğlenceli. Artık bu festivalin her yıl yapılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.