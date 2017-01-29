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Mersin İdmanyurdu, umutlandı
29.01.2017 18:41:11

Mersin İdmanyurdu, umutlandı

TFF 1. Ligi'nin 19. haftasında Mersin İdmanyurdu, evinde ağırladığı Sivasspor'u 1-0 mağlup etti.

TFF 1. Ligi'nin 19. haftasında Mersin İdmanyurdu, evinde ağırladığı Sivasspor'u 1-0 mağlup etti.

Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Mersin İdmanyurdu Teknik Direktörü Mumduh Özbalta, Yusuf Şimşek hocayı kutlayarak, "O iyi bir takım hazırladı. Devreyi iyi değerlendirdi ve bize iyi bir takım bıraktı. Ben de takımımla 12-13 gündür birlikteyim. Sporcu kardeşlerim bu haftaya çok iyi hazırlandılar. Hafta boyu hedefimiz galibiyetti. Onlarda inanıyordu. İyi mücadele ettiler. Mücadelelerinin karşılığını aldılar. İki haftadır ligin en iyi takımıyla oynadık. Geçen hafta hakem kararlarıyla mağlup olmuştuk. Bu hafta oyuncularımız müthiş mücadele ettiler. Hepsinden alınlarından öpüyorum. Şimdi milli maç arasından dolayı perşembeye kadar oyuncularımıza izin verdik. Perşembeden sonra hazırlarımız tekrar devam edecek. Belki Adanaspor ile hazırlık maça yapabiliriz. Çıkışımızı sürdürmek istiyoruz" dedi.

Sivasspor cephesi

Sivasspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal ise oyuna çok iyi başladıklarını belirterek, "Oyunun genelinde baktığımız zamanda tek kale geçen bir maç oldu. Belki rakibimizin de bugün istekli oluşu, bu sonucu getirdi. Onları da tebrik etmek gerekiyor. Kaçan penaltı, direklerden dönen toplar. Tabii böyle bir sonucu beklemiyorduk. Uzun zamandır mağlup olmamıştık. İyi oynayan, iyi giden bir takımdı. Yine iyi oynuyoruz, çocuklardan bu sonuca rağmen memnunum. Bu mağlubiyeti erken yaşadık. 14. haftanın sonunda ilk mağlubiyetimiz. İnşallah ligin sonunda hedeflediğimiz yere ulaşmakta bu mağlubiyetin acısını çekmeyiz. Çok fazla söylenecek bir şey yok" diye konuştu.

"En nefret ettiğim şey oyuncuların yattığı yerden kalkmamaları"

Bu sene ligde Sivasspor'da çalıştığını hatırlatan Bakkal, "En nefret ettiğim şeylerden birisi oyuncuların yattığı yerden kalkmamaları. Gittiğimiz her yerde bunla karşılaşıyoruz. Birde diğer arkadaşları teşvik ediyor, yat yat kalkma diye. Bunu sadece Mersin için demiyorum, bütün şehirlerde bunu görüyorum. Sonra burada o kadar güzel dostlarımız, arkadaşlarımız var ki maç boyunca arkamızdan küfür yedik.Bu yakışmıyor. Herkese mal etmek istemiyorum ama yardımcılarıma saldırıyorlar. Futbol oynuyoruz, sonuç olarak yendiniz. Gerek yok ki böyle şeylere. Yarın bir günde siz bize misafir olacaksınız. Allah şükür hepsi geldi, yöneticilerimiz misafir perverliklerini gösterdiler. Yenebilirsiniz, yenilebilirsiniz. Bizler bunu hak etmiyoruz. Hiç tanımadığım insanlar arkamdan kulübeye saldırıyorlar. Hiç yakışmıyor. Bunu herkese mal etmek istemiyorum ama yapanları da kınıyorum" şeklinde konuştu.

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