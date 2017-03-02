02.03.2017 13:58:07

Mersin İdmanyurdu Eriş'e güveniyor

Kulüp başkanı Karak: - 'Levent Eriş benim çok güvendiğim ve inandığım biri'- Teknik direktör Eriş: - 'Riskleri seven bir adamım. Eğer bunun adı riskse ben risk almaya hazır olduğum için geldim'

TFF. 1. Lig ekiplerinden Mersin İdmanyurdu'nun kulüp başkanı Mahmut Karak, teknik direktör Levent Eriş'in çok güvendiği ve inandığı biri olduğunu, onunla takımın iyi yerlere geleceğini düşündüğünü bildirdi.

Karak ve Eriş, bir otelde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Karak, burada yaptığı açıklamada, Mersin İdmanyurdu'nu ayakta tutabilmek için camianın kenetlenmesi gerektiğini söyledi.

Birlik ve beraberliğin önemli olduğunu ifade eden Karak, takımın menfaatleri ve çıkarları noktasında hareket edilmesini istedi.

Teknik direktör Levent Eriş'le anlaşma sağladıklarını ve yeni bir yola girdiklerini anımsatan başkan Karak, şu ifadeleri kullandı.

"Memduh Özbalta hocamızla yeni bir teknik direktörle anlaşıncaya kadar söz kesmiştik. Bu yönden eleştirebilirsiniz ama bizim kendisiyle konuşmamız bu şekilde oldu. Memduh hoca iyi bir süreç yönetti. Emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Kongre sürecinden sonra Levent Eriş hocamızı yönetim kuruluna sunduk ve herkesin fikriyle kendisini getirdik. Levent Eriş benim çok güvendiğim ve inandığım isim. Yapacağı çok şeyin olduğunu ve Mersin İdmanyurdu'nu daha iyi bir yere getireceğine inandığım biri. Bu zorlukta kendisi de yanlış bir şey düşünmeden Mersin İdmanyurdu'nu seçti. O süreçte gelen teklifleri de kabul etmedi. Biz bu takımı bir yere getireceğiz diye bir anlaşma sağladık."





- Eriş: "Risk almaya hazır olduğum için geldim"





Mersin İdmanyurdu Teknik Direktörü Levent Eriş ise son haftaya kadar mücadelelerini devam ettireceklerini kaydetti.

Terinin son damlasına kadar mücadele vereceğinden emin olunmasını isteyen Eriş, şöyle konuştu:

"Riskleri seven bir adamım. Eğer bunun adı riskse ben risk almaya hazır olduğum için geldim. Bunun için de savaşcağım. Futbolcu kardeşlerimizle bu savaşı kazanmak için elimden gelen tüm mücadeleyi yapacağım. Biraz kavgacı, yarışmacı bir adamım. Hayata elleriniz cebinizde yürüyerek bakamazsınız. Mücadele etmek gerekir. Bizden önceki görev alan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Dostluğumuz devam edecektir. Mersin İdmanyurdu'na kim ne kadar destek olacaksa biz ona teşekkür ederiz."

Eriş, Mersin İdmanyurdu'nu bulunduğu konumdan bir an önce 4-5 basamak yukarıya çıkarmak adına kentin desteğine ihtiyaç duyduklarının altını çizerek, "Benim hesabıma göre, bu ligi tanıyan birisi olarak 35-36 puanın yetebileceğini düşünüyorum. Bunu yakalamak için 20 puana ihtiyacımız var ve alabileceğimizi düşünüyorum. İçeride yapacağımız maçlarımız bizim için kritik. Evimizdeki maçları kazandığımız zaman, dışarıda kaybedilmeyecek puanların bizi ligde tutacağına inanıyorum. Bu savaş ligin son maçına kadar sürecektir. Eğer adı savaşsa ki futbol oyunu bir savaştır. Stratejik hamleler gerekir. O yüzden biz bu hamleleri doğru yapmaya çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, konuşmaların ardından Mersin İdmanyurdu Kulübünün yönetim kurulu üyeleri basın mensuplarına tanıtıldı.



