07.05.2017 21:30:09
Mersin İdmanyurdu 2. Lig'e düştü
TFF 1. Lig'in 32. haftasında Göztepe'ye 6-5 yenilen Akdeniz temsilcisinin bitime 2 hafta kala ligden düşmesi kesinleştiTFF 1. Lig'in 32. haftasında Göztepe'ye 6-5 yenilen Mersin İdmanyurdu'nun Spor Toto 2. Lig'e düştü.
Ligde 32. haftaya son sırada giren Akdeniz temsilcisi, sahasında Göztepe'yi ağırladı. Gol düellosu şeklinde geçen maçı 6-5 kaybeden Mersin İdmanyurdu, 25 puanda kaldı.
Düşme hattındaki rakipleri Şanlıurfaspor ve Büyükşehir Gaziantepspor'un kazanarak 33 puana yükselmesiyle fark 8 puana çıktı ve bitime 2 hafta kala Mersin İdmanyurdu'nun ligden düşmesi kesinleşti.
Ligde son iki haftaya girilirken Bandırmaspor, Büyükşehir Gaziantepspor, Şanlıurfaspor, Manisaspor, Adana Demirspor ve Samsunspor, ligde kalma mücadelesi veriyor.