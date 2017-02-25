25.02.2017 11:48:54

Mersin GİAD, inşaat sektöründeki sorunları Başkan Tuna ile paylaştı

Mersin Girişimci İş Adamları Derneği (GİAD) Yönetimi, inşaat sektöründe yaşanan sorunları ve çözüm önerilerini Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna'ya sunarak, sorunların çözümü için destek istedi.

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Mersin Girişimci İş Adamları Derneği (GİAD) Yönetimi, inşaat sektöründe yaşanan sorunları ve çözüm önerilerini Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna'ya sunarak, sorunların çözümü için destek istedi.Mersin GİAD Yönetim Kurulu Başkan Mehmet Serkan İzol, İnşaat ve Yapı Malzemeleri Komisyon Başkanı Ahmet Arıcan ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Toroslar Belediye Başkanı Tuna'yı ziyaret etti. Mersin GİAD Yönetimi, Mersin'in inşaat sektöründeki sorunlarını ve yapılan çalışmalar neticesinde ortaya çıkan çözüm önerilerini Başkan Tuna'ya sundu. Mersin GİAD tarafından yapılan araştırmalar neticesinde ve şikayetler doğrultusunda, inşaat sektörünün sorunlarını ve bu sektörde faaliyet gösteren firmaların Mersin'de yaşadığı sorunların çözüm önerilerini de Tuna'ya ileten Mersin GİAD Yönetimi, belediyelerden bu konular kapsamında ilgi bekliyor.Mersin GİAD İnşaat ve Yapı Malzemeleri Komisyon Başkanı Arıcan, Mersin'in yıllardır kanayan yarası haline gelen inşaat sektöründeki sorunları Tuna'ya anlattı. Özellikle 1/100.000'lik Çevre Düzeni Planı ile 5 bin ve binlik imar planları kapsamında yaşadıkları sıkıntıları aktaran Arıcan, ayrıca kentsel dönüşüm, yerinde dönüşüm, 15 metre ve üzeri yolların kenarlarında yapılacak olan inşaatlar için alınan yol katılım harçları, inşaat ruhsatları için alınan hafriyat bedelleri ve yeni inşaat yapılan bölgelere alt yapı gibi sorunları Tuna ile paylaştı.İnşaat sektörünün şehrin lokomotifi olduğunun altını çizen Ahmet Arıcan, "Mersin'de inşaat sektörü ciddi derecede sıkıntı altına girmiş durumdadır. Sektörümüzün sıkıntıları yıllardır devam eden ve bizleri büyük tehdit altında bırakan sorunlardır. Biz yetkili yerlere Mersinimizin daha yaşanabilir bir bölge olması için ve bu sektörde faaliyet gösteren iş adamlarımızın rahata çıkması adına sorunlarımızı çözüm önerilerimizle birlikte dile getirdik. Yetkili yerlerin Mersinimiz için çaba göstereceğinden şüphemiz yoktur" dedi.Mersin GİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet İzol ise "Beş aylık süreç kapsamında oluşturduğumuz inşaat sektörü ve Mersin için ciddi önem teşkil ediyor. Bu sorunların giderilmesi, biz yatırımcıların rahatlaması ve ileriye dönük projelerin yapılmasında büyük rol oynayacaktır. Aynı zamanda arkamızdan bizleri takip eden çocuklarımız için güzel ve daha yaşanabilir Mersin bırakmamız gerekiyor. Sayın Hamit Tuna Başkanımıza bizlerin sorunlarını dinlediği için şahsım ve Mersin Girişimci İş Adamları Derneği üyeleri adına teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.