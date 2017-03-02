02.03.2017 18:22:12

Mersin'deki FETÖ/PDY soruşturması

Tutuklu 6 sağlık çalışanı tahliye edildi

Mersin'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklanan 6 sağlık çalışanı tahliye edildi.

Soruşturma kapsamında tutuklanan ve kamu görevinden ihraç edilen sağlık çalışanları B.U, D.G, Ş.K, T.T.A, Z.A. ve E.K. tutukluluklarına itiraz etti.

İtirazı değerlendiren Mersin 3. Sulh Ceza Hakimliği şüphelileri haklarında yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla tahliye etti.



