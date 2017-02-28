01.03.2017 01:48:20

Mersin'deki belediye bürokratlarına yönelik FETÖ davası

Mersin Büyükşehir Belediyesinin eski bürokratlarının da aralarında olduğu 10'u tutuklu 32 sanığın yargılanmasına devam edildi- Duruşmada, tutuklu 10 sanıktan dönemin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tunçsu dahil 6'sının tahliyesine karar verildi

Mersin'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında 10 yıldan ağırlaştırılmış müebbete kadar hapis cezası istemiyle dava açılan ve aralarında Mersin Büyükşehir Belediyesinin eski bürokratlarının da bulunduğu 10 tutuklu sanıktan 6'sı tahliye edildi.

Mersin 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya 10'u tutuklu 32 sanıktan bazıları ile avukatları katıldı. İzleyiciler ve basın mensupları ise duruşma salonuna alınmadı.

Polis ekipleri duruşma sırasında salon ve dışında geniş güvenlik önlemi aldı.

Celsede, bazı sanıkların yarım kalan ifadelerinin tamamlandığı ifade edildi.

Mahkeme heyetinin, geç saatlere kadar süren duruşma sonunda dönemin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Haluk Tunçsu ve eski Zabıta Daire Başkanı Yaşar Aksoy'u ev hapsi koşuluyla, Büyükşehir Belediyesinin eski Kültür Daire Başkanı Aşkın Günay, eski Mali İşler Daire Başkanı Tevfik Dinçer, eski Personel Şube Müdürü Fuat Kurt ile eski belediye bürokratı Danyal Yalçın'ı ise adli kontrol şartıyla tahliye ettiği öğrenildi.

Heyetin, bazı belediyelere danışmanlık yaptığı iddia edilen Erkan Karaaslan'ın da aralarında olduğu 4 sanığın ise tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı ertelediği belirtildi.

Mersin'de yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında dönemin Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Özgür Sanal, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Haluk Tunçsu, Özel Kalem Müdürü Hüdaverdi Aydoğdu, Kültür Daire Başkanı Aşkın Günay, Büyükşehir Belediyesi Mali İşler Daire Başkanı Tevfik Dinçer, Büyükşehir Belediyesi Personel Şube Müdürü Fuat Kurt, bazı belediyelere danışmanlık yaptığı öne sürülen Erkan Karaaslan, emekli emniyet müdürü ve Zabıta Daire Başkanı Yaşar Aksoy'un da olduğu 12 kişi tutuklanmış, Sanal ve Aydoğdu yaptığı itiraz üzerine adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.