03.03.2017 09:34:38

Mersin'de yağış hayatı olumsuz etkiliyor

Kent merkezinde ve ilçelere dün akşamdan bu yana devam eden yağış nedeniyle, bazı caddelerde su birikintileri oluşurken, araçlar da yolda kaldı

Mersin'de etkili olan şiddetli yağış günlük hayatı olumsuz etkilerken, bazı caddelerde yoğun su birikintileri oluştu.

Kent merkezinde ve ilçelere dün akşam başlayan yağış, sabaha kadar etkisini artırarak, devam etti.

Aralıksız yağan yağmur nedeniyle bazı caddeler sular altında kalırken, trafikte aksamalar meydana geldi, bazı araçlar ise yolda kaldı.

Şiddetli yağış nedeniyle su baskınlarının oluştuğu ev ve iş yerlerinde de vatandaşlar suları tahliye etmeye çalıştı.

Belediye ekipleri de taşan ve asfalttaki çökmeler nedeniyle birikintiler meydana gelen yollarda tahliye çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, kentte 29 Aralık 2016'da meydana gelen sel sırasında sular altında kalan Adnan Menderes Bulvarı'nın Galatasaray Meydanı civarında ise bir olumsuzluk yaşanmadığı gözlendi.

Bu arada, Erdemli ilçesinde de bazı caddelerin su altında kaldığı bildirildi.