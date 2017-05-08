08.05.2017 15:59:07

Mersin'de uyuşturucu operasyonu

Mezitli ilçesinde kovalamaca sonucu durdurulan otomobilde 25 bin uyuşturucu hap bulundu- Suriye uyruklu sürücü tutuklandı

Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde kovalamaca sonucu durdurulan otomobilde 25 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Viranşehir Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri 34 ZT 2749 plakalı otomobile "Dur" ihtarında bulundu.

Polisi görünce aracıyla kaçmaya çalışan Suriyeli sürücü Mişel A, kovalamaca sonucu yakalandı.

Yapılan aramada otomobilin bagajındaki valizde 4 kilo 300 gram ağırlığında 25 bin uyuşturucu hap ile 3 gram toz esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mişel A. tutuklandı.