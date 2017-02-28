28.02.2017 10:16:33

Mersin'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüphelinin evinde çeşitli dönemlere ait 471 tarihi eser ele geçirildi

Mersin'de tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüphelinin evinde çeşitli dönemlere ait 471 tarihi eser ele geçirildi.

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Valilik koordinesinde, Mersin İl Jandarma Komutanlığı ile İl Kültür Turizm Müdürlüğü işbirliğinde, kentin tarihi ve kültürel eserlerinin korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar doğrultusunda başlatılan "Mirasına Sahip Çık, Geleceğine Umut Ol" projesi devam ediyor.

Proje kapsamında yürütülen çalışmalarda Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Köselerli Mahallesi'nde ikamet eden İ.M'nin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisine ulaştı.

Şüphelinin evine düzenlenen operasyonda 1 çivi, 6 yüzük, 8 mühür, 24 taş obje, 76 metal obje, 1 ok ucu, 355 sikke olmak üzere toplam 471 adet çeşitli dönemlere ait tarihi eser ve 1 dedektör ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan İ.M. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



