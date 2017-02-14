14.02.2017 12:45:29

Mersin'de sahte içki operasyonu

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir minibüste yaptığı aramada bin 955 şişe sahte içki ele geçirdi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

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Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir minibüste yaptığı aramada bin 955 şişe sahte içki ele geçirdi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.Mersin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak ve sahte içki üretim ve satışlarında özellikle Çamlıyayla, Yenişehir, Erdemli ve Silifke ilçelerinde meydana gelen ölüm olaylarının tekrar yaşanmaması ve önlenmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Toroslar ilçesi Çandır Mahallesi'nde şüpheli şekilde seyir halinde olan ve içinden anason kokusu gelen yabancı bir minibüsü gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi. Bunun üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Toroslar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli minibüsü durdurarak, arama yaptı. Yapılan arama neticesinde bin 244 şişe kaçak rakı, 495 şişe votka, 216 şişe viski ele geçirildi. Ele geçirilen bin 955 şişe sahte içki imha edilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 2 şahıs sevk edildikleri mahkemece serbest bırakıldı.