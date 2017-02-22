22.02.2017 10:18:13
Mersin'de PKK operasyonunda 7 tutuklama
Mersin'in Tarsus ilçesinde PKK/KCK'nın yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden 7'si tutuklandı.
Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında PKK/KCK üyelerine yönelik Tarsus Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyon yaptı.
Operasyonda gözaltına alınan 11 kişi Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 7'si tutuklandı, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan IŞİD üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan bir kişinin de adli kontrol şartıyla serbest kaldığı bildirildi.