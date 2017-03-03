03.03.2017 11:09:52

Mersin'de pazar günü elektrik kesintisi olacak

Mersin'in Akdeniz, Tarsus, Yenişehir ve Toroslar ilçelerinde pazar günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.

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Mersin'in Akdeniz, Tarsus, Yenişehir ve Toroslar ilçelerinde pazar günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Teiaş ve bakım çalışması nedeniyle, 5 Mart Pazar günü, Akdeniz ilçesi Camili Mahallesi, Iğdır Mahallesi, Hebilli Mahallesi, Esenli Mahallesi, Gündoğdu Mahallesi ve Mithatpaşa Mahallesine 07:00-13:00 saatleri arasında, Erdemli ilçesi Çeşmeli Mahallesi Tekir Ağacı Caddesine 09:00-15:00 saatleri arasında, Tarsus ilçesi Yeşilyurt Mahallesi 4417 Sokak, 4410 Sokak, 4416 Sokak, Şehit İsmail Dinç (4406) Sokak, 4421 Sokak ve 4419 Sokağa 09:00-17:00 saatleri arasında, Yenişehir ilçesi Çukurkeşli Mahallesi, Çavak Mahallesi, Değirmençay Mahallesi, Uzunkaş Mahallesi, Kocahamzalı Mahallesi ve İnsu Mahallesine 07:00-13:00 saatleri arasında enerji verilemeyecek.Toroslar ilçesi Portakal Mahallesi, Hüseyin Okan Merzeci Mahallesi, Çavuşlu Mahallesi, Sağlık Mahallesi, Çukurova Mahallesi, Mithattoroğlu Mahallesi, Akbelen Mahallesi, Yusuf Kılıç Mahallesi, Hamzabeyli Mahallesi, Işıktepe Mahallesi, Selçuklar Mahallesi, Mevlana Mahallesi, Tozkoparan Mahallesi, Toroslar Mahallesi, Çağdaşkent Mahallesi, Kayrakkeşli Mahallesi, Aladağ Mahallesi, Yeniköy Mahallesi, Çamlıdere Mahallesi, Dalakdere Mahallesi, Doruklu Mahallesi, Evrenli Mahallesi, Çelebili Mahallesi, Musalı Mahallesi, Darısekisi Mahallesi, Gözne Mahallesi, Ayvagediği Mahallesi, Değirmendere Mahallesi, Alanyalı Mahallesi, Kızılkaya Mahallesi, Çandır Mahallesi, Şahinpınarı Mahallesi, Değnek Mahallesi, Tırtar Mahallesi, Kavaklıpınar Mahallesi, Arslanköy Mahallesi, Yavca Mahallesi, Horozlu Mahallesi, Çağlarca Mahallesi, Bekiralanı Mahallesi, Soğucak Mahallesi, Güzelyayla Mahallesi, Kepirli Mahallesi, Buluklu Mahallesi, Resulköy Mahallesi ve Karaisalı Mahallesine 07:00-13:00 saatleri arasında, Kaşlı Mahallesi ve Düğdüören Mahallesine 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.