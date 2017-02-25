25.02.2017 10:43:04

Mersin'de öğrencileri zehirlemeye çalışan torbacılara operasyon

Mersin'in Erdemli ilçesindeki ilk ve ortaöğretim okullarının çevresinde uyuşturucu madde satarak öğrencileri zehirlemeye çalışan torbacılara yönelik jandarmanın düzenlediği operasyonlarda kullanıma hazır halde esrar, eroin ve uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 30 şüpheli gözaltına alındı.

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Mersin'in Erdemli ilçesindeki ilk ve ortaöğretim okullarının çevresinde uyuşturucu madde satarak öğrencileri zehirlemeye çalışan torbacılara yönelik jandarmanın düzenlediği operasyonlarda kullanıma hazır halde esrar, eroin ve uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 30 şüpheli gözaltına alındı.Mersin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, okulların çevresinde uyuşturucu madde satışının yapılmasının ve bu yolla gençlerin uyuşturucu tuzağına çekilerek zehirlenmesinin önüne geçilebilmesi amacıyla bir dizi operasyon gerçekleştirdi. Bu çerçevede, Erdemli ilçesine bağlı Arpaçbahşiş, Çeşmeli, Kargıpınarı ve Tömük Mahallelerinde bulunan ilk ve ortaöğretim okulları çevresinde uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen torbacı ve uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen şahıslara yönelik 9 Kasım 2016-21 Şubat 2017 tarihleri arasında 9 ayrı operasyon düzenlendi.Operasyonlarda, 30 şüpheli gözaltına alınırken, 5 bin 900 gram esrar, kullanıma hazır olarak paketlenmiş halde 50 fişek esrar, 35 fişek eroin ve 396 adet sentetik uyuşturucu hap ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 550 TL para ele geçirildi.Adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıslardan 6'sı tutuklanırken, 5 şüpheli şahıs hakkında ise adli kontrol kararı verildi. 19 şüpheli ise ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.