30.12.2016 15:17:36

Mersin'de muhtarlarla 'huzur' toplantısı yapıldı

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü, merkez Mezitli ilçesine bağlı mahallelerin muhtarlarına yönelik 'huzur toplantısı' düzenledi

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Mersin İl Emniyet Müdürlüğü, merkez Mezitli ilçesine bağlı mahallelerin muhtarlarına yönelik 'huzur toplantısı' düzenlediMezitli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen toplantıya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne'de katıldı. Toplantıya katılan muhtarlara, telefonla dolandırıcılığı, iş yerinden hırsızlık, otodan hırsızlık ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nün faaliyetleri ile ilgili bilgilendirme yapıldı. Ayrıca muhtarlara, 200 adet bilgilendirme broşürü dağıtıldı.Mersin'de yılbaşı tedbirleri alındıÖte yandan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, yayınladığı mesajla vatandaşların yeni yılını kutlarken, tüm kentte yılbaşıyla ilgili güvenlik tedbirlerinin alındığını belirtti. Şahne, "Ülkemizin anayasal düzenle teminat altına alınmış demokratik kazanımlarını, milli birlik, beraberlik ve bağımsızlığımızı ortadan kaldırmayı hedefleyen menfur silahlı darbe teşebbüsü, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayeti, hükümetimizin kararlı tutumu ve milletimizin devletine ve demokratik iradesine sahip çıkmasıyla bertaraf edilmiştir. Menfur darbe girişimi ile sonrasında sistematik olarak acı ve ihanet dolu saldırıların yaşandığı 2016 yılını geride bıraktık. Müşterek kaderi paylaştığımız bizleri bir arada tutan ve bu günlere ulaşmamızı sağlayan değerlerimizi, birlik ve beraberliğimizi kimsenin bozmasına izin vermeyerek,2017 yılında yaşamımızda sevginin, saygının, hoşgörünün, eşitliğin, adaletin, mevcut olan huzur ve güven ortamının etkin kılınması azmi ve kararlılığıyla 24 saat görevimizin başında olacağımızı ifade etmek isterim" dedi.Vatandaşların yeni yıla emniyet ve huzur içerisinde girmelerini sağlamak, yardım taleplerine etkili ve anında cevap verebilmek amacıyla gerekli tedbirleri aldıklarını kaydeden Şahne, "Mevcut ekip ve personele ek olarak 752 personel görevlendirilmek suretiyle halkımızın yoğun olarak bulunacağı, otogar, alışveriş merkezleri, cadde, sokak ve eğlence yerlerinde gerekli emniyet tedbirleri alınmıştır. Bu duygu ve düşüncelerle, şahsım ve teşkilatım adına tüm Mersinli hemşehrilerimin ve değerli basın mensuplarının yeni yılını kutlar, vatanımızın bölünmez bütünlüğü uğrunda canlarını veren aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad eder, yeni yılın milletimize ve tüm insanlığa barış, huzur ve refah getirmesini temenni ederim" ifadelerini kullandı.