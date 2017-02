05.02.2017 18:35:44

Mersin'de mahalleliden 'taş ocağı' tepkisi

Mersin'in Mut ilçesinde kurulmak istenen taş ocağı, mahalle sakinlerini sokağa döktü.

Mersin'in Mut ilçesinde kurulmak istenen taş ocağı, mahalle sakinlerini sokağa döktü.İlçeye bağlı Deveci Mahallesi Sarıtaş TOKİ Konutları mevkisinde kurulmak istenen taş ocağına tepki gösteren vatandaşlar, taş ocağının yapılacağı alana gitmekte olan araçların önünü kesti. Olay yerine gelen jandarma ekipleri güvenlik önlemi alırken, Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz ve Mut Belediye Başkanı Nebi Yılmaz da halkı sakinleştirmek için uğraş verdi.Evlerinin yakınında taş ocağı istemediklerini söyleyen vatandaşlar, "Yıllar sonra bir ev sahibi olduk. Evimizin yakınında taş ocağı olmaz. Her konuda rahatsız olacağız. Bu konuda yetkililerden yardım bekliyoruz" diyerek tepki gösterdi.Taş ocağı sahibi Fevzi Ata da, "Mut ilçesinde taş ocağı eksikliği var. Bunu da gidermek için ben çok uğraştım. Yasal tüm evraklarımı tamamladım ve ruhsatımı aldım" dedi.Mut Belediye Başkanı Nebi Yılmaz ise Ata'ya tepki göstererek, "2012 yılında ruhsatı almışsın ama şu an yasal bir yoldan işlemiyorsun. Bazen yasa halkın rahatsız edilmesi anlamına gelmez. Yol iznini al yasal işlemlerini tamamla sana kimse karşı gelmez şu an araçlarını götürmek istediğin yol yasal değil" diye konuştu.Mahalle sakinleri de, "Patlattığın dinamitlerle evlerimiz zarar görecek, her taraf toz duman olacak" dedi.Kaymakam Mehmet Ali Akyüz ile Mut Belediye Başkanı Nebi Yılmaz, mahalle sakinleriyle işletme sahibi Fevzi Ata'yı ikna ettikten sonra araçlar geri gönderildi.