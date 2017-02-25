26.02.2017 11:09:47
Mersin'de kumar operasyonu
Bir iş yerinde kumar oynarken yakalanan 71 kişiye 15 bin 497 lira idari para cezası uygulandıMersin'de bir iş yerinde kumar oynarken yakalanan 71 kişiye 15 bin 497 lira idari para cezası kesildi.
Merkez Akdeniz ilçesi Çankaya Mahallesi'ndeki bir iş yerinde kumar oynatıldığı bilgisini alan Mersin Emniyet Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, iş yerinde 3 kilogram tombala kapama pulu, bir tombala çekiliş makinesi, 90 tombala çekiliş topu, 94 tombala çekiliş kartı ele geçirildi.
Olayla ilgili Ç.E, B.D, G.G, A.G gözaltına alınırken, Akdeniz Belediyesine bağlı zabıta ekipleri de resmi evrakının bulunmaması üzerine iş yerini mühürledi.
Öte yandan, kumar oynarken yakalanan 71 kişiye 15 bin 497 lira idari para cezası uygulandı.