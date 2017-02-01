01.02.2017 15:16:24

Mersin'de kilometrekareye 115 kişi düşüyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adana Bölge Müdürü Durmuş Ali Şahin, son yapılan nüfus sayımına göre Mersin'de kilometrekare başına 115 kişi düştüğünü söyledi. Şahin, 1 milyon 773 bin 852'ye ulaşan kent nüfusunun da yüzde 50.08'ini kadınlar, yüzde 49.92'sini de erkekler oluşturduğunu, toplam nüfus içerisindeki gençlerin oranının da yüzde 15.51 olduğunu açıkladı.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adana Bölge Müdürü Durmuş Ali Şahin, son yapılan nüfus sayımına göre Mersin'de kilometrekare başına 115 kişi düştüğünü söyledi. Şahin, 1 milyon 773 bin 852'ye ulaşan kent nüfusunun da yüzde 50.08'ini kadınlar, yüzde 49.92'sini de erkekler oluşturduğunu, toplam nüfus içerisindeki gençlerin oranının da yüzde 15.51 olduğunu açıkladı.Nüfusun yüzde 50.08'i kadın31 Aralık 2016 tarihi itibariyle Türkiye nüfusunun, 79 milyon 814 bin 871 kişi olduğunu hatırlatan Durmuş Ali Şahin, TÜİK tarafından açıklanan 'Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi' sonuçlarına göre; Mersin'in nüfusunun bir milyon 773 bin 852 olduğunu belirtti. Şahin, nüfusun yüzde 49.92'sine denk gelen 885 bin 583 kişinin 'erkek', geriye kalan yüzde 50.08'i yani 888 bin 269'unun da 'kadın' olduğu bilgisini verdi.Mersin'in yüzde 15.51'i gençŞahin, "Yeni idari yapılanmaya göre; Mersin'in nüfusunun tamamı, Mersin Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde kalıyor. Mersi, büyükşehir belediye nüfusları arasında 11. sırada yer alıyor" dedi. Türkiye nüfusunun, yüzde 16.27'sini oluşturan 12 milyon 989 bin 42 kişinin, 15-24 yaş arasındaki 'genç nüfus'u oluşturduğunu kaydeden Şahin, Mersin'deki 'genç nüfus'un da toplam nüfusun yüzde 15.51'ine denk geldiğini belirtti.Türkiye ortalamasının altındaMersin'de 15-24 yaş aralığında 275 bin 192 kişi olduğunu kaydeden Şahin, bunun da Türkiye ortalamasının altında kaldığı yorumunu yaptı. Şahin, "2016 yılında Türkiye'nin yıllık nüfus artış hızı binde 13.5 olarak gerçekleşti. Mersin'in yıllık nüfus artış hızı ise, binde 16.3 olarak kayıtlara yansıdı. Yıllık nüfus artış hızı bakımından Mersin, 81 il içerisinde 23. sırada yer aldı" diye konuştu.Mersin'in ortanca yaşı 32.3TÜİK Adana Bölge Müdürü Durmuş Ali Şahin, Türkiye'de ortanca yaş 31.4 olduğuna işaret ederek, Mersin'de ortanca yaşın erkeklerde 31.6 iken, kadınlarda 33olarak ölçüldüğünü dile getirdi. Toplamda 32.3 olan ortanca yaş ile Mersin'in 81 il içerisinde 46. sırada olduğunu vurgulayan Şahin, kentin aynı zamanda da Türkiye ortalamasının üstünde yer aldığını söyledi.Kilometrekareye 115 kişi düşüyorŞahin, "Nüfus yoğunluğu, Türkiye genelinde 104 kişi. Mersin, 115 olan nüfus yoğunluğu ile 81 il içerisinde 20. sırada ve Türkiye ortalamasının üzerinde yer alıyor. Yüzölçümü büyüklüğüne göre ilk sırada yer alan Konya'nın nüfus yoğunluğu 56, yüzölçümü en küçük olan Yalova'nın nüfus yoğunluğu ise, 285" ifadesini kullandı.