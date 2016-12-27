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Mersin'de kar hayatı felç ediyor
27.12.2016 14:45:50

Mersin'de kar hayatı felç ediyor

Mersin'in Mut ilçesinde 4 gündür süren kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Mersin'in Mut ilçesinde 4 gündür süren kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Yoğun kar yağışı nedeniyle ilçeye bağlı 73 mahalle yolu ulaşıma kapandı. İlçe merkezinde ise dört gündür aralıksız yağan kar hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının 60 santimetreyi aştığı kent merkezinde park halindeki bazı araçlar adeta kar örtüsünden görünmedi. İlçe dışındaki mahallelerde ise kar kalınlığı 2 metreyi aştı.

Özellikle şehir merkezinde kar lastiği ve zinciri takmayan trafikte seyredemedi. Kar birikmesine dayanamayan iş yerlerinin önünde bulunan gölgelikler ise göçtü. İş yerlerinin önünü küreklerle açmaya çalışan vatandaşlar, biriken karları kürekle temizledi. Bahçesinde kar yüküne dayanamayan ve zeytin dalları kırılan Rıfat Metin, "Mut'umuza 20 yıldır kar yağmazdı bereket geldi ama zeytinlerimiz de büyük zarar var" dedi. Vatandaşlar ilçe merkez ve köylerinde son zamanlarda sıklıkla artan elektrik kesintilerine de tepki gösterdi.

Akdeniz Bölgesi'ni İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayan Sertavul geçidinde ise yoğun kar yağışı, tipi ve sisi yüzünden araçlar zincirsiz ve kar lastiği olmadan geçit verilmiyor. Okullar da kar yağışından dolayı 1 gün tatil edildi.

Mahalle yollarında mahsur kalan araçlar Mersin Büyükşehir ve Mut Belediyesi ekiplerince kurtarılırken, ekiplerin kar temizliğiyle mücadelesi aralıksız devam ediyor.
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