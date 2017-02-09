09.02.2017 12:45:23

Mersin'de kaçak sigara operasyonu

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir minibüste yapılan aramada, 11 bin 330 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

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Mersin'in Tarsus ilçesinde bir minibüste yapılan aramada, 11 bin 330 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Tarsus otoban gişelerinde uygulama yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir minibüste arama yaptı. Yapılan aramada, minibüsün bagajında 11 bin 330 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, araçta bulunan Suriye uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.