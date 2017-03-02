02.03.2017 12:04:12

Mersin'de kaçak içki operasyonu

Mersin'de bir tırda yapılan aramada, 13 bin 204 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi. Olayın devamında İstanbul'da yapılan operasyonda ise çok miktarda kaçak içki ile içki malzemeleri ele geçti.

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Mersin'de bir tırda yapılan aramada, 13 bin 204 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi. Olayın devamında İstanbul'da yapılan operasyonda ise çok miktarda kaçak içki ile içki malzemeleri ele geçti.Edinilen bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, S.Ç.'nin kullandığı bir tırı, Serbest Bölge Otoban Gişelerinde durdurdu. Tırda yapılan aramalarda 3 bin 504 adet gümrük kaçağı kutu votka ile 9 bin 600 adet viski ele geçirildi. Olayla ilgili sürücü S.Ç. ile birlikte araçta bulunan A.Z. gözaltına alındı.Olayın devamında Mersin polisinin verdiği bilgiler doğrultusunda İstanbul Ataşehir'de bir otoparka düzenlenen operasyonda, 913 adet gümrük kaçağı teneke kutu viski, bin 200 adet cinsel enerji içeceği,10 bin 200 boş teneke viski kutusu, 1 adet son kullanma tarihi yazmaya yarayan makine,1 adet alkol dolum makinası, 1 adet hassas terazi, 1 adet alkol karışımı hazırlamakta kullanılan metal kazan, 1 adet kapak basma makinası, 31 adet bidonlar içerisinde 775 litre alkol, 25 litre viski aroması, 1 litre viski esansı, 150 adet viski kolisi, 3 adet ambalaj kaplamada kullanılan makine, 6 bin adet votka etiketi, 67 bin 500 adet viski etiketi, 1 adet koprasör ve 250 litre maden suyu ele geçirildi.Konuyla ilgili Afganistan uyruklu 3 şahıs gözaltına alındı.