25.02.2017 10:55:51

Mersin'de kablo hırsızlığı

Mersin'in Anamur ilçesinde kablo hırsızlığı yaptıkları iddia edilen şüpheliler jandarmanın yol kontrolüne takıldı. Araçta çok sayıda yakılarak hurda hale getirilmiş bakır enerji nakil kablosu bulunması üzerine 3 kişi gözaltına alındı.

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Mersin'in Anamur ilçesinde kablo hırsızlığı yaptıkları iddia edilen şüpheliler jandarmanın yol kontrolüne takıldı. Araçta çok sayıda yakılarak hurda hale getirilmiş bakır enerji nakil kablosu bulunması üzerine 3 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri, Antalya-Mersin D-400 Karayolu üzerinde yapılan yol kontrolünde durdurdukları bir araçta, yakılarak hurda hale getirilmiş çok sayıda bakır enerji nakil kablosu ele geçirdi. Bunun üzerine araçta bulunan B.Ç., İ.Ç. ve A.Ç. gözaltına alındı. Jandarmanın Türk Telekom Müdürlüğü ile kurduğu irtibat sonrasında teknik personel tarafından yapılan incelemede, hurda haline getirilmiş kabloların Türk Telekom'a ait iletişim, internet ve haberleşme kabloları olduğu tespit edildi.Anamur İlçe Jandarma Komutanlığı ile yapılan ortak detaylı araştırma sonucunda, ele geçirilen kabloların Anamur ilçesi Ormancık ve Güneybahşiş Mahalleleri ile Bozyazı ilçesi Kömürlü ve Elmakuzu Mahallelerinden değişik zamanlarda çalındığı değerlendirildi.Öte yandan, gözaltına alınan 3 şüphelinin evlerinde yapılan aramada toplam 615 kilogram hurda hale getirilmiş iletişim, internet ve haberleşme ağı kablosu ele geçirildi. Şüpheliler, Anamur Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.