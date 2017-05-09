09.05.2017 18:35:03

Mersin'de FETÖ şüphelisi 7 kişi tutuklandı

Mersin'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'emniyet personelinden sorumlu mahrem yapılanması' içerisinde yer aldıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 9 kişiden 7'si tutuklandı.

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Mersin'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'emniyet personelinden sorumlu mahrem yapılanması' içerisinde yer aldıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 9 kişiden 7'si tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, terör örgütünün emniyet personelinden sorumlu muharrem yapılanması içerisinde yer aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 kişiden 9'u bugün adliyeye sevk edildi.Şüphelilerden E.K., A.O., D.K., M.D., M.K., M.H. ve A.S. tutuklanırken, A.Y. ve M.Ç. ise adli kontrol kapsamında serbest bırakıldı. Gözaltındaki 3 kişinin yarın adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.