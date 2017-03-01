02.03.2017 09:04:19

Mersin'de elektrik kesintisi

Mersin'in Akdeniz, Toroslar ve Tarsus ilçesinde cumartesi günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.

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Mersin'in Akdeniz, Toroslar ve Tarsus ilçesinde cumartesi günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 4 Mart Cumartesi günü, Akdeniz ilçesi Anadolu Mahallesine 09:00-13:00 saatleri arasında, Akdam Mahallesi ve Demirhisar Mahallesine 09:00-17:00 saatleri arasında, Toroslar ilçesi Çağdaşkent Mahallesi 93082, 93134, 93125, 93127, 93121 ve 93132 sokaklara 09:00-11:00 saatleri arasında enerji verilemeyecek.Tarsus ilçesi Arıklı Mahallesi, Günyurdu Mahallesi, Avadan Mahallesi, Özlüce Mahallesi, Topçu Mahallesi, Tepeçaylak Mahallesi ve Kütüklü Mahallesinde 09:00-12:00 saatleri arasında, Öğretmenler Mahallesi 2963. Sokak ve 2970. Sokak ile Sebze Halinde 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacak.