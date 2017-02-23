24.02.2017 09:08:28

Mersin'de elektrik kesintisi

Mersin'in Erdemli, Mut, Toroslar ve Yenişehir ilçelerinde pazar günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.

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Mersin'in Erdemli, Mut, Toroslar ve Yenişehir ilçelerinde pazar günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 26 Şubat Pazar günü, Erdemli ilçesi Alata Mahallesi, Adnan Menderes Mahallesi, Kargıcak Mahallesi, Fatih Mahallesi, Merkez Mahallesi, Akdeniz Mahallesi ve Yarenler Mahallesine 09:00-15:00 saatleri arasında, Koyuncu Mahallesine 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.Mut ilçesi Doğancı Mahallesi, Kale Mahallesi, Kültür Mahallesi ve Yatırtaş Mahallesinde 09:00-17:00 saatleri arasında, Toroslar ilçesi Korukent Mahallesinde 08:30-14:00 saatleri arasında, Yenişehir ilçesi 50.Yıl Mahallesi 27142, 27134, 27148, 27150, 27152 ve 27128 sokaklarda 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisine gidilecek.