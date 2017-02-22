22.02.2017 10:11:53

Mersin'de elektrik kesintisi

Mersin'in Tarsus ve Toroslar ilçelerinde cuma günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.

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Mersin'in Tarsus ve Toroslar ilçelerinde cuma günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 24 Şubat Cuma günü, Tarsus ilçesi Kefeli Mahallesi ve Çöplü Mahallesine 10:00-18:00 saatleri arasında, Toroslar ilçesi Kaşlı Mahallesi ve Düğdüören Mahallesine 09:00-17:00 saatleri arasında enerji verilemeyecek.