20.02.2017 09:23:02

Mersin'de elektrik kesintisi

Mersin'in Akdeniz, Erdemli, Tarsus ve Toroslar ilçelerinde çarşamba günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.

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Mersin'in Akdeniz, Erdemli, Tarsus ve Toroslar ilçelerinde çarşamba günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 22 Şubat Çarşamba günü, Akdeniz ilçesi Bağcılar İhsaniye Mahallesi 09:00-13:00 saatleri arasında, Çamlıyayla ilçesi Bağçatağı Mahallesi ve Sarıkoyak Mahallesi 09:00-13:00 saatleri arasında, Erdemli ilçesi Tömük Mahallesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektriksiz kalacak.Tarsus ilçesi İbrişim Mahallesi, Karadirlik Mahallesi, Çevreli Mahallesi, Hacıhamzalı Mahallesi, Büyükkösebalcı Mahallesi, Kösebalcı Mahallesi, Sıraköy Mahallesi, Ulaş Mahallesi, Cin Mahallesi, Sarıveli Mahallesi, Çakırlı Mahallesi, Tepeköy Mahallesi, Belen Mahallesi, Karadiken Mahallesi, Pirömerli Mahallesi, Kaklıktaşı Mahallesi, Tepetaşpınar Mahallesi, Dorak Mahallesi, Çiriştepe Mahallesi, Dedeler Mahallesi, Taşkuyu Mahallesi, Sayköy Mahallesi, Kerimler Mahallesi, Sucular Mahallesi, Takbaş Mahallesi, İncirlikuyu Mahallesi, Akçakocalı Mahallesi, Meşelik Mahallesi, Keşli Mahallesi, Çavdarlı Mahallesi, Beylice Mahallesi, Topaklı Mahallesi ve Yalamık Mahallesine 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.Toroslar ilçesi Kaşlı Mahallesi ve Düğdüören Mahallesine 09:00-17:00 saatleri arasında, Halkkent Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi, Hürriyet Caddesi ve Toros caddesine 09:00-16:00 saatleri arasında, Akbelen Mahallesi 84014, 84061, 84057, 84053, 84055, 84075, 84090 ve 84083 sokaklar ile 221. Cadde, Çukurova Mahallesi 85072, 85021, 85025, 85029, 85076, 85072, 85087, 85032, 85030, 85037, 85028, 85044, 85031 sokaklar ile Gözne Caddesi, Çavuşlu Mahallesi 89075, 89051, 89049, 89047, 89045, 89043 ve 89041 sokaklara 09:00-17:00 saatleri arasında enerji verilemeyecek.