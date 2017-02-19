19.02.2017 10:01:38

Mersin'de elektrik kesintisi

Mersin'in Akdeniz İlçesi Akdam Mahallesi ve Demirhisar Mahallesine 21 Şubat salı günü 09:00-17:00 saatleri arasında, elektrik verilemeyeceği bildirildi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Mersin'in Akdeniz İlçesi Akdam Mahallesi ve Demirhisar Mahallesine 21 Şubat salı günü 09:00-17:00 saatleri arasında, elektrik verilemeyeceği bildirildi.Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açılmaya göre, Erdemli İlçesi Limonlu Mahallesi Mimar Sinan Sokak, Yoğunlar Sokak ve Nuvit Kodallı Sokağa 09:00-15:00 saatleri arasında, Koyuncu Mahallesine 9:00-17:00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle elektriksiz kalacak.