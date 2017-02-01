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01.02.2017 09:12:40
Mersin'de elektrik kesintisi
Mersin'in Erdemli ilçesinde cuma günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Mersin'in Erdemli ilçesinde cuma günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 3 Şubat Cuma günü, Erdemli ilçesi Yüksek Mahallesine 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.
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